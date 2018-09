Zaev të enjten do të mbajë fjalim para Parlamentit Evropian

Kryeministri Zoran Zaev të enjten më 13 shtator në orën 11 e 45 minuta do të mbajë fjalim në seancën plenare të Parlamentin Evropian në Strasburg, lajmëroi korrespondentja e MIA-s nga Brukseli.

Dy ditë para kësaj, Parlamenti Evropian do të mbajë debat me kryeministrin grek, Aleksis Cipras, me temë “ardhmëria e Evropës”. Ditën e njëjtë pasdite, deputetët evropianë do të debatojnë në temën e njëjtë edhe me kryeministrin hungarez Viktor Orban qëndron në agjendën e PE-së.

Java e ardhshme është kyçe për Parlamentin Evropian sepse më 12 shtator, kryetari i Komisionit Evropian Zhan Klod Junker duhet ta mbajë fjalimin e tij vjetor para PE-së, të quajtur “Gjendja e Bashkimit Evropian”, ku shefi i Komisionit i paralajmëron prioritetet dhe sfidat e BE-së për vitin e ardhshëm.