Kryeministri Zoran Zaev ka paralajmëruar sot se do të ketë rikonstruim të qeverisë dhe se fillojnë bisedimet për rritjen e shumicës parlamentare, transmeton Medial.mk.

“Me siguri do të bisedojmë me gjitha partitë politike opozitare, përveç me VMRO-DPMNE-në”, ka thënë Zaev.

Rikonstrumi i qeverisë dhe ndryshimet eventuale në resore, siç tha ai, “do të jenë marrëveshjet me partitë politike dhe deputetët që do të pranonin programin qeveritar për hyrje në shumicën parlamentare.