Zaevi apo Gruevski, ja komenti i Ahmetit

Kryetari i BDI-së Ali Ahmeti është pyetur se cilin partner të koalicionit do vlerësonte, VMRO-në në krye me Nikolla Gruevskin apo LSDM-në me në krye Zoran Zaev.

Sipas tij Zaev është më komunikativ, më lehtë mund të arrihet deri tek një marrëveshje që ka të bëjë me aspektin nacional. Ai shpreson që ato marrëveshje të respektohen në të ardhmen, pasi partneriteti vetëm kështu ka jetëgjatësi.

“Gruevskit i kam thënë të ketë kujdes në raport me shqiptarët. Ai e ka mbyll kapitullin e vet në politikë. Marrëveshjet që janë bërë me Gruevskin janë respektuar”, ka thënë Ahmeti

Ai ka shtuar se BDI-së i intereson një VMRO e konsoliduar dhe jo një VMRO e përçarë, sepse nuk do të ndihmonte proceset në vend.