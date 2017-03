Zaevi i lyp mejdan Gruevskit

Nëse shkojmë në zgjedhje parlamentare bashkë me lokale do të fitojmë edhe më shumë deputetë, por presidenti Gjorge Ivanov, me urdhër të Nikolla Gruevskit nuk do mund të na jap mandatin për formim të qeverisë, ka thënë lideri socialdemokrat Zoran Zaev në intervistën për Kanal5.

Ai ka ftuar Gruevskin në përballje televizive para publikut që të hapin gjitha çështjet.

Ai beson se nesër do të zgjidhet kryetar i Parlamentit dhe ka ftuar VMRO-në të mos taktizojë se do të votohet vetëm për Komisionin për zgjedhje dhe emërime, transmeton Aktuale.mk.

“Nëse nuk zgjidhet nesër do të ketë seancë pasnesër, kjo është demokracia. Nëse duhet të zgjas seanca gjithë natën le të zgjas…”, ka thënë Zaev.