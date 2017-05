Zaevi si do ministrat e BDI-së që ishin në kabinetin e Gruevskit, ja kush janë?!

Lideri socialdemokrat Zoran Zaev nuk i do ministrat që ishin pjesë e kabinetit të Nikolla Gruevski gjatë qeverisjes së deritanishme midis VMRO-DPMNE dhe BDI. Burime partiake për INA theksojnë se Zaev ia ka bërë me dije këtë vetë Ali Ahmetit, duke thënë se nuk do të dëshironte që për ministra të propozohen njerëz që kanë qenë në detyrë në kabinetin e Gruevskit. Mes tyre janë emra të njohur, duke mos përjashtuar edhe nënkryetaren e BDI-së, Teuta Arifi, por edhe emra të tjerë që kanë qenë në ekzekutiv. (INA)