Zajazi, Gobleni dhe Llabunishta do të luftojnë për dy vende në ligën e dytë

Liga e dytë e futbollit në kampionatin e ri 2017/2018 do të zhvillohet me sistem të ri të garave, të ndarë në dy grupe Lindje dhe Perëndim, me nga 10 ekipe.

Nga komisioni garave, në kuadër të FFM-së, kanë njoftuar se deri më tani dihen 8 ekipet e grupit Perëndim dhe 9 ekipet e grupit Lindje.

Për dy vendet boshe në grupin e perëndimit do të konkurrojnë tre skuadra, të cilat ishin nënkampion në ligat e treta.

Në grupin e Perëndimit ekipi i Zajazit, në grupin e Veriut ekipi kumanovar Gobleni dhe në grupin e Jugperëndimit ekipi Llabunishtës.

FK Llabunishta



Të tre ekipet do të luajnë mes vete në formë të turnirit dhe dy ekipet e para me automatizëm do të kualifikohen në Ligën e dytë.

Ndeshjet e balotazhit do të luhen në stadiumin qytetit në Gostivar më 4, 7 dhe 10 qershor. Në përballjen e parë ( e diel), me fillim prej orës 17:00 do të takohen Goblen dhe Zajazi.

Ndërsa, ekipet që do të luajnë në balotazh për plotësimin e një vendi në grupin e Lindjes janë Sasa dhe Preval, kurse ndeshjet do të luhen me datat 4 dhe 7 qershor.

KF Zajazi

Grupi Perëndim: Makedonija Gj.P, Novaci (Shkupi), Euromilk, Vëllazërimi, Teteksi, Llokomotiva, Gostivari (Zajazi, Gobleni apo Llabunishta)

Grupi Lindje: Bregallnica (Sh), H.Turnova, Tikveshi, Bellasica, Kozhuvi, Boreci, Osogova, Pllaçkovica, Pobeda (Val), (Sasa ose Prevelec)./lajm