Zakonet e këqija të ushqyerjes që përshpejtojnë procesin e plakjes

Teprimi shkurton jeten ! Ne ditet e sotme ushqimi konsumohet ne nxitim, pa vemendjen e duhur dhe kryesisht serviret ne porcione te medha. Per shkak te bollekut dhe kollajllekut, eshte shume e lehte te ekzagjerosh sasine dhe te neglizhosh cilesine e ushqimit dhe pijeve. A e dini se cdo dite qe ekzagjerohet me te ngrenet dhe te piret mund te shkurtoje ore nga jeta e nje njeriu?

Meqene se eshte shume e thjeshte qe te kalojme ne mbi-ngrenie, do benim mire te ishim ne dijeni se 30minuta jete – mos me shume, mund te shkurtohen cdo dite qe ne pime duhan, pime me shume se 1-2 pije alkolike, hame mish te kuq te zgares dhe pse jo, shikojme televizor me ore te tera.

Ne krahun tjeter, 2 ore jete mund te fitojme per cdo dite qe ne konsumojme mjaftueshem fruta dhe zarzavate, bejme aktivitet fizik dhe nuk pime me shume se nje pije alkolike.

Le te shqyrtojme pak nocionin e te plakurit me shpejt ose me ngadale. Do ta konsideronjme per nje cast impaktin e zakoneve tona te perditshme si “mikrojete” –prej gjysem oreshash jetegjatesi.

Nje individ mund te humbe nje “mikrojete” kur:

• Eshte 5kg mbi peshe

• Pi dy cigare

• Ha nje hamburger

• Pi dy – tre pije alkolike

• Sheh televizor 2 ore

Gjithsesi, nje person mund te shtoje mikrojete ne jeten kur:

• Pi jo me shume se 1 pije alkolike ne dite

• Ben aktivitet fizik

• Ha fruta dhe zarzavate

• Nje grua ka 4 mikrojete/dite me shume se nje burre

Sic e shikoni, behet fjale per “shpejtesine” e plakjes

Dmth, cdo dite qe konsumoni 20 cigare (10 mikrojete) eshte sikur te vraposh drejt vdekjes me 29 ore ne vend te 24 oreve. Pra ti afrohesh 5 ore me heret.

Ky eshte nje kendveshtrim paksa hipotetik i nje grupi shkencetaresh dhe nevojitet kerkim i thelluar per te arritur ne konkluzione ekzakte por, mesazhi mbetet i qarte, per aq sa ne kemi ne dore te zgjasim jeten tone le ta bejme.