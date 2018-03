Zara dhe Spliti u rrahën mes vete-Amerikani nokautoi kroatin, referët përjashtuan 14 basketbollistë! (Video)

Derbi i madh dalmatin ndërmjet Zarës dhe Splitit është përshkruar me tensione të larta dhe rrahje masive ndërmjet basketbollistëve të të dyja ekipeve. Pranë rezultatit 95:65, amerikani nga Zara, Nouls u nervozua me ndërhyrjen e ashpër të Marçinkoviq dhe shpërtheu duke shtyrë kundërshtarin.Kjo ishte sikur të hidhej benzinë në zjarr dhe nisi rrahja e basketbollistëve të të dyja ekipeve. Ndeshja u ndërpre për disa minuta dhe më pas gjyqtarët pas shikimit të incizimit në fund përjashtuan 14 basketbollistë, tetë të Splitit dhe gjashtë të Zarës. Ndeshja përfundoi me fitoren e Zarës me rezultat 120:88./rtv21.sport