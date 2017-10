Zbardhet lista e kandidatëve për kryeprokuror të Maqedonisë

Të hënën më 2 tetor, në konkursin për kryeprokuror të ri të shtetit në të cilin ka qenë Marko Zvërlevski janë

paraqitur 23 kandidat. Sot publikohet komplet lista e kandidatëve sipas rradhitjes së tyre dhe ardhjes së kandidaturave.

1. Zvonko Davidoviq nga Shkupi, jurist i diplomuar me provim të dhënë, avokat

2. Stevica Sarkoski nga Tetova, jurist i diplomuar me provim të dhënë, bashkëpunëtorë gjyqësorë

3. Elena Andreevska nga Tetova jurist i diplomuar me provim të dhënë, profesor në UEJL

4. Dragan Gaxhov nga Shtipi, jurist i diplomuar me provim të dhënë, avokat

5. Lorija Vanevska, jurist i diplomuar me provim të dhënë, noter në Kumanovë

6. Doc. Dr. Lidija Raiceviq Vuckova nga Shkupi, jurist i diplomuar me provim të dhënë, prokuror në prokurorinë për krim dhe

korupsion

7. Simon Kuzmanov nga Kavadari, jurist i diplomuar me provim të dhënë, avokat

8. Numan Limani nga Shkupi, jurist i diplomuar me provim të dhënë, gjykatës në Gjykatën e apelit

9. Sejfulla Osmani, jurist i diplomuar me provim të dhënë, profesor dhe dekan i fakultetit të shkencave juridike në UNS

10. Lubisha Dimitrov nga Shkupi, jurist i diplomuar me provim të dhënë, avokat

11. Igor Tocev nga Kocani, jurist i diplomuar me provim të dhënë, bashkëpunëtorë gjyqësorë në gjykatën administrative

12. Alskandar Nakov nga Shtipi, jurist i diplomuar me provim të dhënë, avokat

13. Kërste Krajanoski nga Manastiri, jurist i diplomuar me provim të dhënë, i punësuar na SPB Manastir dhe profesor në UE dhe

MIT

14. Kiril Smicovski nga Shkupi, jurist i diplomuar me provim të dhënë, avokat

15. Arben Gola nga Shkupi, jurist i diplomuar me provim të dhënë, avokat

16. Elenko Milanov nga Shkupi, jurist i diplomuar me provim të dhënë, avokat

17. Lubomir Jovevski nga Shkupi, jurist i diplomuar me provim të dhënë, anëtarë i Këshillit të prokurorëve

18. Toni Menkinovski nga Shkupi, jurist i diplomuar me provim të dhënë, avokat