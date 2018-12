Biseda interesante në mes të Pal Lekajt e Bilall Sherifit me Dardan Molliqajn, janë zhvilluar dje gjatë seancës, para se të votohej Ligji për Buxhetin.

Ata i kërkonin Molliqajt që ta respektojë premtimin e dhënë, e ky i fundit ia konfirmonte se do ta votojnë projektbuxhetin.

KosovaPress ka arritur të incizojë këto biseda. Biseda kishte edhe në mes të grupit të Partisë Socialdemokratike, ku kryetari Shpend Ahmeti u tregonte se çka të flasin.

Shefi i grupit parlamentar të Nismës Socialdemokrate, Bilall Sherifi e ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj shkëmbenin mesazhe në telefon me Molliqajn, duke u dakorduar kështu për votimin e projektligjit për buxhet.

“A jeni marrë vesh për buxhet? Jo. D.m.th nuk kalon”, i thoshte Bilall Sherifi deputetit Dardan Molliqajt. Sherifi më vonë e pyeste sërish Molliqajn nëse është kryer, ndërsa ky i fundit i thotë ‘po’’.

Dardanit i shkruante edhe ministri Lekaj, duke i kërkuar që ta mbaj premtimi.

“Dardan, duhet mu taku, premtimin që e ke dhonë duhet me respektu, me duhet me konë prezent”, i shkruante Molliqajt, ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj.

“Pasi të votohet”, vazhdonte Molliqaj.

Derisa flisnin në grupin e PSD-së, Shpend Ahmeti i pyeste deputetët se a po kërkojnë kuorum apo edhe votat për projektligjin. Kurse, Dardan Sejdiu i thoshte se VV dhe LDK janë mobilizuar dhe PSD-ja duhet votuar për, përndryshe bie.

Kurse, Shpend Ahmeti vazhdonte të shkruante në grup Dardan Sejdiut.

“Në qoftë se ka hapësirë e kisha shtuar edhe pjesën që po ta lenim buxhetin në leximin e parë në fatin e listës serbe, do të rrezikoheshin edhe taksa edhe veprimet e tjera që i kemi ndërmarrë në Kosovë në muajt e fundit, diçka qeshtu..qysh tha Kadrija në takim veç PSD e ka përjashtu komplet listën serbe edhe për këtë ua kemi borxh”. Kurse, Molliqaj e pyet se çka kanë borxh.

Molliqaj vazhdoi bisedën edhe me deputetin Frashër Krasniqin, duke e pyetur se pse është larguar nga grupi i PSD-së.

“Unë kam dal se s’jam t’u deshtë ma me u merr me politikë, përveç kur muj me iu ndihmu diçka pa u përfshi fort si shok”, ka shkruar Frashër Krasniqi. E derisa Molliqaj e pyet për dikë tjetër, Krasniqi ia kthen se nuk e di nëse është larguar, duke i rekomanduar që ta pyet drejtpërdrejt atë.

Krasniqi vazhdon sërish të shkruajë.

“Veç kaja n….qysh kemi ditë me i largu do njerëz që megjithatë kanë pas vullnet, entuziazëm e besim e kemi mujt me llogarit në ta tepër shumë…. është dëm edhe për parti tek e fundit se nuk është që keni bërë najsen. Se kam personale me ty, e di që je mundu me na ndihmu tepër “, ka shkruar ai.