Zbulohen kërcënuesit e Zaevit

Nga MPB theksojnë se tashmë është zbuluar personi që ka kërcënuar kryeministrin Zaev dhe ka

cenuar jetën e tij përmes Facebook edhe atë në koordinim me Sektorin për Bashkëpunim

Ndërkombëtar Policor, me rrjetin social “Facebook”, si dhe me Interpolin e Zvicrës dhe një internet

provajder nga i njëjti shtet. Pas dokumentimit të plot të rastit kundër të dyshuarit do të parashtrohet

kallëzim penal në kompetencë të Prokurorisë Publike.

Ministria e Brendshme gjithashtu informon se në të njëjtën mënyrë veprojnë mbi të gjitha kërkesat e

paraqitura për kërcënime për rrezikimin e sigurisë të të gjithë qytetarëve. Nga Prokuroria Publike e

Maqedonisë konfirmuan se screenshotet, si dhe postet e rrjeteve sociale, mund të përdoren në

procedurat gjyqësore, nëse ato janë marrë në mënyrë të ligjshme. Publikimet monitorohen dhe

analizohen dhe nëse Prokuroria Publike përcakton se ka elementë të një vepre penale do të reagojë

sipas detyrës zyrtare. Në praktikën e deritanishme në Maqedoni ka pasur raste ku fotografitë

“screenshot” dhe statuset në rrjetet sociale janë përdorur si dëshmi në procedurat penale.

Kështu, vitin e kaluar, Gjykata Penale në Shkup e shpall fajtor E.A. për shkak të një fyerje ndaj

presidentit turk Rexhep Taip Erdogan në Facebook. Gjykata dënoi EA, me shtetësi maqedonase dhe

turke, me një gjobë prej 24,600 denarësh (400 euro) në procesin që u hap pas një padie penale nga

ambasadori turk në vend, Tulin Erkal Kara. Pas vendimit të Gjykatës u deklarua se në nëntor të vitit

2016, i pandehuri “botoi deklarata ironike dhe dërgoi fyerje drejtuesit të një vendi të huaj përmes

profilit të tij në Facebook”. Nëse E.A. nuk paguan gjobë, ai do të duhet të vuajë dënimin me burg.

Nga Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë gjithashtu tregojnë për rastin që zyra e prokurorit

merret me publikimin e një rrjeti social në të cilin përdoret një fjalë vulgare për pjesëtarët e

minoritetit rom. Sa i përket fyerjes, PPRM thekson se kjo është e rregulluar me Ligjin për

përgjegjësinë civile për ofendim dhe shpifje dhe nuk bën pjesë në krime që ndiqen penalisht. Prandaj,

Prokuroria Publike, në pajtim me rregulloret ligjore, nuk ka kompetencë të veprojë në rastet kur ka

një ofendim apo shpifje. (koha.mk)