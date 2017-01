Zbulohen të gjitha sekretet e Brad dhe Angelina

Film dokumentar në lidhje me divorcin më të famshëm të çiftit të Hollywood, Brad Pitt dhe Angelina Jolie, është në përgatitje, që do të thotë se të gjitha sekretet dhe problemet e tyre së shpejti do të jenë të njohura për publikun.

Pas filmit qëndron autori bestseller ndërkombëtarë, Ian Halperin. “Ky është padyshim një film në lidhje me Brangelina dhe shumë sekrete do të dalin në dritë. Ian do të zbulojë arsyet e vërteta se pse Angelina ka paraqitur kërkesën për divorc. Shoku më i madh është pretendimi i tij se çifti është ndarë më shumë se një vit para dorëzimit të letrave për divorc”, thotë një burim i njohtuar me projektin filmik, shkruan “The Sun”. Ai gjithashtu shtoi se ekipi i Ian arriti të gjejë regjistrimet e intervistave që nuk janë shfaqur kurrë në publik. Çifti së fundmi ka arritur të pajtohet që detajet e jetës private të mos shfaqen në publik. “Kjo do të ishte gjëja e fundit që ata kanë nevojë”, vazhdon burimi. Filmi “Një histori e pabesueshme e Brangelina” (“The Incredible story of Brangelina”) do të transmetohet në televizion në të gjithë botën./GazetaExpress/.