Zbulohet dokumenti, ky ishte burri me të cilin Adolf Hitleri kryente gjeste intime (FOTO)

A ka pasur një lidhje intime mes Hitlerit dhe arkitetit të njohur gjerman gjatë Luftës së Dytë Botërore Albert Speer? Kjo pyetje ka kohë që i mundon historianët.

Ata nuk e fshehin dobësinë që Hitleri kishte për Albert Speer. Diktatori gjerman e emëroi “Inspektor të Përgjithshëm Ndërtimi për Berlinin”, institucion i cili nuk kishte ekzistuar më parë.

Në rezidencën Berghof, ata të dy do të kalojnë shumë net duke e gdhirë me fantazitë për urbanistikën e kryeqytetit, ku kanë planifikuar ndërtimin e bulevardit kryesor, ndërtesat e ministrive, teatrin e operas, hotelet luksozë deri edhe tek lokalet e dëfrimit. Herë bëjnë skica e vizatime, herë makete, herë vetëm fjalë edhe pse të dy e dinë mirë se, përsa Gjermania është forcuar ekonomikisht, nuk ekzistonin mundësitë materiale për realizimin e tyre. Në takimet ku ndodhen edhe hierarkët e lartë, pas përfundimit të mbrëmjes, Alberti largohet me ta, por do të kalojnë maksimumi tre orë dhe do t’i bjerë telefoni”,- shkruhet në dokumentin gjerman.

Ama pyetjes askush nuk mund t’i japi një përgjigje të saktë. Me sa duket disa ngjarje dhe sjellje të diktatorëve do të mbeten një njollë e zezë dhe pazbuluar e historisë.