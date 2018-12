Zëvendëskryetarja e LSDM-së, Radmilla Sheqerinska muaj më parë kishte theksuar se në asnjë mënyrë nuk do të bëhet pazar me VMRO-DPMNE për amnistinë për ngjarjet e 27 prillit në Kuvend.

“Nuk do ti lejojmë ata që kanë të njejtin qëllim që të ulen në tryezë dhe të na kushtëzojnë me amnisti. Nuk bëmë pazar me ta kur ishim në krizë, kur ishim në opozitë dhe kur na kërcënuan me rrahje në Kuvend. Të jeni të bindur dhe as tani nuk do të bëjmë pazarë. Shtatë deputetë të koalicionit të VMRO-DPMNE, janë ata që morrën pjesën në organizimin dhe hapjen e dyerve të Kuvendit, që u përqafuan me dhunuesit që deshtën të na lëndojnë dhe me mundësinë të na vrasin”, kishte thënë Sheqerinska nga mesi i vitit të kaluar.

Por ajo tani ka zbutur fjalët duke thënë se përkrahë amnistinë për shkak të interesave shtetërore.

Ja deklaratat e saj: