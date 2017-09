Zëdhënësi i komunës së Shtipit nga VMRO-ja përfiton para nga Qeveria e re, ja si ?! (DOKUMENT)

Zëdhënësi i komunës së Shtipit që udhëhiqet nga VMRO-DPMNE ka fituar projekt me shoqatën e tij joqeveritare nga Qeveria e re, gjegjësisht Ministria e Kulturës.

Dragan Ristov, aktivist i VMRO-DPMNE dhe zëdhënës i komunës ka përfituar mbi 2 mijë euro me shoqatën e tij

joqeveritare “Eduinfo” ,për organizimin e një aktiviteti kulturor.

Paradoks është se sipas disa mediave, ai është administrator shteti, gjegësisht i punësuar në komunë dhe që përfiton para të shtetit me OJQ, ku bashkëthemelues është edhe bashkëshortja e tij, Sanja Ristova, e cila nga pastruese është avancuar në sekretare në Universitetin “Goce Dellçev” në Shtip. Kjo OJQ e tyre është themeluar pak muaj para zgjedhjeve të fundit parlamentare. (INA)