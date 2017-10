Zejd Rexhepi: Nga rasti Monstra duan të përfitojnë ata që votuan Zvërlevskin dhe Geshkovskën

E dini se kush sot, po tenton të përfitoj nga rasti Monstra?

-Ata që, kur këta u burgosën ishin në pushtet;

-Ata që, nënçmonin gruan shqiptare duke e zvaritur koridoreve të stacioneve policore;

-Ata që, kur iu shqiptua dënimi me burgim të përjetshëm ishin në pushtet;

-Ata që, dje kur u protestua kundër burgimit të tyre ishin në pushtet;

-Ata që, dje kur u protestua për tu liruar ata kërcënonin protestuesit;

-Ata që, protestuesit vetëm për thyerje të dritareve i burgosen me 3 vite burg;

-Ata që, protestuesit u lënduan dhe u përgjakën derisa këta ishin në pushtet;

-Ata që, votuan për Zvërlevskin edhe Geshkovskën;

-Ata që, luanin me ndjenjat e familjeve shqiptare;

FALEMDERIT INSISTIMIT TË MIQVE NDËRKOMBËTARË DHE TË SË VËRTETËS SË VONUAR, sot po shpresojmë që të pafajshmit nga rasti “Monstra” do kthehen pranë gjirit dhe buzëqeshjes familjare.

(Skender Rexhepi – Zejdi, gjatë tubimit qëndror të Lëvizjes BESA në Bogovinë)