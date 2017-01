ZEKA I BESËS: NUK PRANOJMË AS TË BISEDOJMË ME GRUEVSKIN

Nënkryetari i Lëvizjes Besa, Zeqirija Ibrahimi sonte gjatë emisionit debativ ‘’Studio e Hapur’’ në TV Nova shumë hapur tha se me Gruevskin në asnjë rast nuk ulemi as që të bisedojmë për qeverisje. Gjatë emisionit debativ, Ibrahimi pos tjerash shtjelloi edhe pozicionin e Besës kundrejt partive maqedonase, për çka ai tha se: ‘’ Në të kaluarën kemi pasur parti shqiptare që rrinin nëpër seli të VMRO-së vetëm për të qenë pjesë e qeverisë. Është hera e parë që një subjekt shqiptar nuk shkon dhe as që pranon të bisedoj me Gruevskin’’, përfundoi Ibrahimi.