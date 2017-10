Zekolli: Ahmeti thoshte se LSDM është e njëjtë si VMRO-ja, kurse Zaev se BDI është e korruptuar si VMRO-DPMNE-ja

Para se të pësojnë infarkt kandidtatët e BDI-së, të cilët gjithë shpresat e veta për fitore i kanë varë jo te Ali Ahmeti, por te Zoran Zaevi, do të sqarojmë se këto janë deklarata të dhëna në vitin 2016. Mirëpo dikush i nënçmon shqiptarët, nëse mendon se këto deklarata janë shlyer nga memorja jonë. “Nuk ka dallim mes LSDM-së dhe VMRO-së në raport me shqiptarët. Gruevski kërkon 63 deputetë, Zoran Zaev kërkon votat e shqiptarëve. As njëri, as tjetri të mos e shohin këtë ëndërr”, pat deklaruar Ali Ahmeti në vitin 2016.

“Publikisht e them se janë të korruptuar edhe BDI edhe ata nuk mund t’i ikin kësaj. Bashkë me VMRO-PDMNE-në kanë ndarë para”, pat deklaruar Zaev.

Këto deklarata i ka sjellë sërish analisti Arsim Zekolli në kolumnën e tij të fundit, në të cilën thekson se është duke dështuar optimizmi që po mundohen ta përhapin LSDM dhe BDi te votuesit shqiptarë.