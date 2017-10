Zekolli: Besa sulmohet sepse se nuk kontrollohet as nga Mijallkovi, as nga Verushevski

Edhe pse i përmbahem qëndrimit se Besa ka përkrahje nga Turqia, sjellja e atakuesve ndaj saj ne vete meshef nje element deri me tani te pashtjelluar. Duke pas parasysh se te gjitha partite e medha ne nje form apo tjeter kan perfituar dhe perfitojne me te madhe nga bashkepunimi me Turqia, mbetet e paqarte pse tehu i kritikes per nderlidhshmeri me Turqine fokusohen vetem mbi Besen? Perkunder faktit qe mu VMRO-DPMNE, LSDM, BDI jan perfiuesit me te medhenj nga bashkepunimi me Ankarane. Poashtu sikur ne Kosove, ku mllefi per “islamizem” derdhet vetem mbi opoziten, por mbrojtesit dhe mbrojteset e Shqiptarise nuk belbezojne dot per rolin e PDK dhe Hashim Thacit ne favorizim te Turqise, sikur edhe te diplomacise Amerikane dhe Eurpopiane qe ne periudhen 2002 – 2012 me te madhe favorizonin Turqine dhe vendet Arabe. Epizod ky qe vazhdon te injorohet dhe anashkalohet ashtu si i konvenon politikes ditore. Pse pra kritika per turqizime vetem ndaj Beses, por jo edhe ndaj BDI dhe Ali Ahmetit, apo VMRO dhe LSDM? Shkaku per kete miopi eshte sa i thjeshte, aq dhe domethenese dhe paralajmerues, duke pasur parasysh profilet e individeve nga BDI dhe Aleanca qe prijne me akuza te tilla. Arsyeja, pra, eshte se bashkepunimi i Beses me Turqine eshte pjesa me e vogel e problemit per keto qarqe. Pjesa dermuese e problemit qendron ne faktin se Besa me gjith bashkepunimin qe ka me Turqine, ne fakt urrehet nga BDI, LSDM, VMRO pasi qe nuk buron, nuk bashkepunon dhe nuk ju nenshtrohet sherbimeve te Mijalkov, Verushevskit. Dhe si e tille, eshte kercenim per dominancen e tyre te siguruar permes klaneve te Cairit ne BDI dhe LSDM dhe ministrave “poshteni” te perzgjedhur nga sherbimet policore. Po e njejta vlen edhe per Kosove – mllefi per rrezikun islamik eshte vetem se instrument, por motivi eshte per te ruajtur dominancen e klaneve Pronto. Pra, frika nga Besa nuk eshte fal lidhjeve me Ankarane, por fal pavaresise nga sherbimet policore dhe rethimi I tyre mafioz te Shqiptaret. Kjo eshte dhe arsyeja pse Zaev preferon Aliun dhe “shqiptarqiqat” e tij ne BDI dhe LSDM. (Status në facebook i analistit Arsim Zekolli)