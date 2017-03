Zekolli: Partitë politike, Universitetet dhe Shoqatat e ndryshme t’i kërkojnë sqarim faktorit ndërkombtar

Analisti politik Arsim Zekolli porosiëtsubjekte politike shqiptare t’i drejtohen përfaqësive diplomatike me anë të një letre, për të kërkuar sqarim nga faktori ndërkombëtar.

“Koha eshte qe partite politike Shqiptare, Universitetet, Shoqatat e ndryshme, te perpilojne leter drejtuar perfaqesive diplomatike perendimore. Dhe te kerkojne sqarim si ndodhe qe me aq lehtesi te padurueshme dhe pa ju levizur qerpiku syrit insistojne dhe kembengulin qe Serbet ne Kosove te vendosin nese Kosova mund te kete ushtri te veten, ndersa ndaj refuzimit te pranimit te gjuhes Shqipe ne Maqedoni mbulohen me egzibicionizme verbale diplomatike, apele sterile, sugjerime sherpe, arsyetime defetiste dhe labirinte juridike dhe ne pergjithesi ikje nga pergjegjesia e po ketyre diplomacive per kultivim te hapur te ketij mentaliteti albanofob. Me te cilin ndeshkojne shqiptaret edhe per te drejtat e tyre natyrore, ndersa pa hiq merzi dhe me vullnet te plote shperblejne te tjeret per veset hiper-primitive”, shkruan Zekolli.