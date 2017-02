Zendeli: Ivanov tha se BDI i ka garantuar që e mbështet Gruevskin si mandatar

Kryetari i RDK-së e cila është pjesë e koalicionit Rilindje me Besë, në emisionin Rruga Drejt në Alsat M, ka shpalosur detaje të reja nga takimi i udhëheqësisë së këtij koalicioni me presidentin Gjorge Ivanov. Zendeli tha se Ivanov ka thënë se mandatin ia ka dhënë Nikolla Gruevskit, pasi ka marrë garanca nga BDI se do ta përkrahë kryetarin e VMRO-DPMNE-së si mandatar. Me këtë janë konfirmuar edhe më tepër informacionet e publikuara se BDI ka arritur marrëveshje me VMRO DPMNE-në, por se kjo Marrëveshje është prishur në moment të fundit nën presion të ndërkombëtarëve.