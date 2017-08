Zendeli: Ligji për gjuhën shqipe, mashtrim i radhës

Sipas lëvizjes BESA edhe pas 27 vjet të pavarësisë së Maqedonisë dhe 16 vjet nga Marrëveshja e Ohrit, gjuha shqipe nuk po zyrtarizohet plotësisht por po bëhet avancimi i saj në institucione gjegjëse. Nga kjo parti akuzojnë BDI-në se vazhdimisht po mashtron qytetarët me premtime të rrejshme. Ndërkohë që paralajmërojnë se ditëve të ardhshme do të publikojë një analizë të qartë se çfarë paresh propozim ligji për gjuhën shqipe.

Fatkeqësisht, edhe propozimi i fundit i Qeverisë nuk e zyrtarizon gjuhën shqope po thjesht vetëm bën një avancim të saj në institucione gjegjëse. Ne si grup parlamentar dhe si subjekt politik ditëve në vazhdim do të dalim me një deklaratë dhe një analizë më konkrete rreth asaj se çka parasheh ky propozim ligj. Por , ajo që është në shikimin e parë, ajo që shihet dhe nuk ka se si të fshihet është se edhe me këtë propozim shqiptarët mbeten pa realizu një nga aspiratat e tyre që i kanë pas gjithmonë në këto troje, edhe në sistemin e kaluar por edhe në këto 27 vite që gjuha shqipe në mënyrë përfundimtare të jetë gjuhë zyrtare – tha Fadil Zendeli, Lëvizja “Besa”.