Zendeli:E ftoj publikun të na mbështesë sikur deri më tani

Skuadra e Shkupit e pret Vardarin të dielën me fillim prej orës 16:00, në stadiumin e Çairit, në kuadrin e javës së 28-të të ligës së parë. Është kjo ndeshje derbi e dy skuadrave të kryeqytetit, andaj interesimi për të ndjekur këtë takim është shumë i madh.

“Nuk mendoj se do shumë të komentohet skuadra e Vardarit. Ata janë kampion në fuqi. Kanë një ekip të mirë disa vite me radhë, pastaj do të luajnë pa presion, duke marrë parasysh se kanë 11 pikë diferencë ndaj Shkëndijës, por mendoj se derbi nuk shikohet nga renditja në tabelë. Ne si ekip jemi të përgatitur maksimalisht. Kemi dëshmuar edhe herëve tjera se e kemi ndalur Vardarin. Shpresojmë të japim maksimumin dhe të bëjmë ndeshje të mirë. Nëse duam të kemi rezultat pozitiv, patjetër se duhet të vrapojmë më shumë se kundërshtari, të kontrollojmë çdo pjesë të terrenit dhe t’i fitojmë dyluftimet”, deklaroi kapiteni i Shkupit, Suat Zendeli.

“E ftoj publikun që të dielën të jetë në stadium në numër sa më të madh, ku do të ketë një spektakël futbolli, ashtu sikurse ka ndodhur në çdo derbi tjetër. Nga publiku nuk kërkojmë asgjë tjetër, përveç se të na mbështesin pa rezervë, sikurse e kanë bërë deri më tani, sepse kjo do të jetë vetëm një ndeshje dhe asgjë më shumë. Publiku ynë, në dy vitet e fundit e ka dëshmuar këtë duke qenë shembull për anim korrekt, andaj duhet ta bëjë edhe kësaj radhe, duke qenë të matur në çdo veprim, për të treguar kulturë futbolli dhe respekt për të gjithë. Sigurisht që një rezultat pozitiv, në këtë festë sportive të së dielës, do të vinte si qershia mbi tortë, për ne dhe publikun tonë”, shtoi ai.

Shkupi në ndeshjen ndaj Vardarit do të jetë pa të lënduarin Dimitrija Llazarevski, ndërsa Jasir Asani shkaku i marrëveshjes mes klubeve (i huazuar nga Vardari), nuk ka të drejtë të luajë. Ndeshja Shkupi – Vardari fillon në orën 16:00, ndërsa nga kryesia kanë njoftuar se biletat janë në shitje nga dita e premte. Shkaku i kërkesës së madhe për të parë këtë ndeshje, si nga skaut, gazetarë të huaj dhe vendor, dyert e stadiumit do të mbyllen gjysmë orë më herët. Ndeshja është shpallur e rrezikut të lartë.