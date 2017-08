Zeqiri ia bën “8 me 2” Bujar Osmanit: Ligji për gjuhën shqipe nuk është i BDI-së

Bujar Osmani i BDI-së është lavdëruar për kalimin në qeveri të propozim ligjit për gjuhën shqipe. Mirëpo menjeherë ka reaguar deputeti i LSDM-së, Muhamed Zeqiri, sipas të cilit BDI nuk ka çka lavdërohet me këtë propozim ligj, shkruan Gazeta Lajm.

“Pas vendimit per miratimin e ligjit per gjuhen shqipe qendron QEVERIA e jo BDI-ja.

Pjese e qeverise jane LSDM-BDI dhe Aleanca Shqiptare!!!

Te mirat e te keqijat ne kete qeveri do i ndajm bashke me partneret e koalicionit”, ka shkruar Zeqiri në Facebook, duke ua bë 8 me 2 BDI-së.