Zeqiri: Mendoni kujt i konvenon viktimizimi i Xharres, dhe do ta kuptoni kush e ka rrahur ate

Lojra te vjetra, “viktima” e re..

Mendoni kujt i konvenon viktimizimi i Arbana Xhares dhe do ta kuptoni kush e ka rahur ate. Xhara ka folur dhe ofenduar shume kur ishte thjesht gazetare dhe pa mbrojtje partiake, por askush se sulmonte ate. Qe kur kaloi ne PDK ajo nuk tha asnje fjale, pse tani te rihet?

Viktimizimi fizik eshte menyra me e mire per nderprerjen e debatit publik.

Kush deshiron te beje fushate me Arbanen?

Kush po e keqperdor “femren, nenen dhe motren shqiptare” per te fituar poena politik?

#SHIKStrategjia

(Ka shkruar ne facebook gazetari Arben Zeqiri)