Zeqiri: Nuk mund të pritej realizim i platformës nga politikan të cilat e kanë sakatuar popullin

Para disa ditësh partitë politike shqiptare në Maqedoni nënshkruan një platformë të përbashkët, platformë në të cilën i kanë vendosur kërkesat apo kushtet kryesore për formimin e një qeverie.

Platforma është e krijuar nga pesë pika kryesore, në atë platformë nuk është parë e arsyeshme të inkuadrohet si pikë e veçantë regjistrimi i popullsisë në vend.

Për këtë çështje gazeta “Lajm” kontaktoi gazetarin politik në vendin tonë Arben Zeqiri për të cilin regjistrimi ka shpëtuar pazareve politike dhe nuk ka hyrë në platformë, duke e patur parasysh veprimin e fundit të BDI-së e cila edhe e përgjysmoi platformën, duke shpikur disa pika minore.

Gazetari Zeqiri thotë se nuk mund të pritej realizim i platformës nga politikan të cilat e kanë sakatuar popullin shqiptarë në ç’do sferë.

Zeqiri është i bindur se BDI-ja nëse hynë në pazare me cilindo partner do bënin marrëveshje për regjistrim dhe do I fshinin mërgimtarët

“Regjistrimi i popullsisë ka shpëtuar nga pazarllëqet politike me faktin se nuk ka hyrë në platformë. Duke e patur parasysh veprimin e fundit të BDI-së e cila përgjysmoi platformën e përbashkët duke nxjerrë pika të vetat shumë minore, duke patur parasysh se kush do ta realizonte atë platformë, politikan që kanë shitur dhe sakatuar ç’do sferë të shqiptarëve, jam i bindur se edhe nëse i hyjnë ta realizojnë këtë platformë BDI me cilindo qoftë partner, jam i bindur se do të bënin pazare edhe për regjistrimin dhe do t’i fshinin mërgimtarët dhe shumë shqiptarë të tjerë. Duke e ditur këtë them se vërtetë regjistrimi u ka shpëtuar që nuk ka hyrë në pazaret e BDI-së por do të presë kohë më të mira”, deklaron Arben Zeqiri për gazetën “Lajm”