Zeqirja Ibraimi më mirë të këndonte El-Fatihanë, se sa himnin!

Sulejman Mehazi

Për çudi, Zeqirja Ibraimin e kemi ditur si më të mençurin e Besës, po ky me Himnin e kënduar në parlamentin sllavomaqedonas e tupi krejt. I nderuar deputet Zeqirja Ibrahimi, e dini shumë mirë se aty ku këndohet Himni i shqiptarëve bëhet tollovi, kurse aty ku përmendet emri i Allahut bëhet begati, prandaj shumë më mirë të këndoje Elfatihanë(Elhamdulilahin) do ishte shumë e begatshme për ju, partinë tuaj, për kombin dhe fene sesa Himni. A e dini ju se për pesë deputetët tuaj kanë votuar besimtarët, e jo kombërët, sa bukur i nderuar deputet do ishte sikur të recitoje fjalët e Zotit, e jo fjalët e kombit. Sa për fjalë shqiptarie kemi plotë, bile me shumicë. Nuk mund t’ju kuptojmë juve të Besës pse e mohoni, pse s’thuani drejtë se jeni fetarë, çfarë të keqe ka këtu, a se shihni se e keqja jonë është kombi jonë, gjuha jonë, himni jonë. Pse nuk krenoheni me besimin tuaj Islam, po bëheni inferior ndaj politikanëve kombëtarë që asnjë të mirë deri tani si kanë dhënë popullit shqiptarë.

P.S.

Thënie profetike:

Aty ku përmendet Zoti ka qetësi, rehati e begati, aty ku përmendet politika ka tollovi, përçarje e tradhti.

2 maj 2017