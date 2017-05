Seanca e Kuvendit të Kosovës në lidhje me mocionin e mosbesimit ndaj Qeverisë, i iniciuar nga partia opozitare Nisma për Kosovën, me sa duket do të jetë e fundit për Qeverinë e Isa Mustafës.

Kjo pasi burime të KTV-së i kanë thënë se është marrë vendim që zgjedhjet e ardhshme, të parakohshme, të mbahen më 11 qershor.