Zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë – Me ndihmën Tuaj do të sjellim drejtësinë për Astritin në vend

Të dashur vendas,

Siç e dini të gjithë, zgjedhjet e parakohshme në Republikën e Kosovës do të mbahen më 11 qershor.

Në këto zgjedhje do të garojnë në njërën anë, Lëvizja VETËVENDOSJE! e vetme, dhe në anëN tjetër dy koalicionet e udhëhequra nga PDK dhe LDK, të cilat deri dje ishin partnere në qeverinë përgjegjëse për procesin e montuar politik, burgosjen dhe vdekjen e padrejtë të vendasit tonë Astrit Dehari.

Këto parti përveç se janë përgjegjëse për vdekjen e dhunshme të Astritit, kanë refuzuar edhe kërkesën legjitime të familjes së Dehari për një anketë të pavarur ndërkombëtare të bazuar në rezolutën e Kuvendit të Kosovës.

Lëvizja VETËVENDOSJE! kurrë nuk do të ndalet së kërkuari drejtësi për Astritin. Në programin tonë politik, një ndër prioritetet kyçe është zbardhja e vdekjes së dhunshme të Astritit në burgun e Prizrenit dhe zbardhja e të gjitha vrasjeve të pazbuluara, përmes krijimit të Njësisë së veçantë të hetimit.

Veç kësaj, në listën tonë të kandidatëve për deputetë janë katër shokët e Astritit, të cilët po vuajnë tash e 9 muaj shtypjen shtetërore dhe persekutimin politik nga regjimi PDK-LDK. Ata janë Frashër Krasniqi, Egzon Haliti, Adea Batusha dhe Atdhe Arifi.

Të gjithë juve në Maqedoni që keni shtetësi të Kosovës, ju lus të vini në Prishtinë më 11 qershor dhe së bashku të bëjmë ndryshimin. Me ndihmën e secilit, ndryshimi do të ndodh dhe ky ndryshim do t’i hapë rrugët që drejtësia për Astritin të vihet në vend!⁠⁠⁠⁠

Faleminderit!

Arben Fetai

Kryetar i Qendrës në Belgjikë dhe Anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes VETËVENDOSJE!