Zgjedhjet e ardhshme Vetëvendosja do ti fitojë bindshëm si PS në Shqipëri

Liberalizimi i vizave dhe….

Shtrohet pyetja se kush do ta plotesoje kushtin e dyte, luften kunder krimit e korrupsionit, keta te inkriminuarit e te korruptuarit qe jane ne pushtet, apo kjo detyre, lufta kunder krimit e korrupsionit, do t’i besohet LVV-se?!

Une nuk besoj qe nderkombetaret, sidomos aleatet e shqiptareve, te jene aq naive sa luften kunder krimit e korrupsionit, tua besojne te inkriminuareve e te korruptuareve; prandej, parashof qe, shume shpejt ne Republiken e Kosoves te zhvillohen zgjedhje te parakohshme.

Dhe, edhe perkunder goditjes (nga fraksionistet) qe i ndodhi LVV-se, zgjedhjet e rradhes (te parakohshme) shume bindshem, ashtu si PS-ja ne Republiken e Shqiperise, t’i fitoje LVV- Levizja Vetevendosje!.

P. S.

– Mbajeni mend kete parashikim;

– Te gjithe ata qe i kane percjellur parashikimet e mia (te deritanishme) e dijne se nuk kam gabuar deri me tani.