Zgjedhjet lokale riaktualizojnë listën zgjedhore

Shpallja e zgjedhjeve lokale ka hapur sërish debatin për listën zgjedhore, nëse do të ketë ose jo përmirësime nga zgjedhjet e dhjetorit apo votimet do të mbahen me listën e njëjtë. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim kërkojnë që në listën zgjedhore të kthehen votuesit e dyshimit të cilët ishin hequr nga lista për shkak të të dhënave jo të sakta apo që nuk korrespondonin me adresat e banimit apo për mangësi tjera. Shumica nga këta votues ishin nga Çairi, Tetova, Shkupi, Kërçova e vendbanime tjera, transmeton Alsat-M.

“Konform normave ligjore listës zgjedhore do t’i rikthehen të gjithë ata votues të cilët në zgjedhjet e fundit kanë qenë të fshirë nga lista padrejtësisht dhe besoj se KSHZ do të dërgon për verifikim gjithë listën zgjedhore dhe të gjithë qytetarët të cilët kanë dikumente valide do të kenë të drejtë të votojnë. Qëndrimi jonë është që të gjithë qytetarët të cilët kanë document valid të rikthehen në listë zgjedhore dhe nëse është qëndrim i partive tjera atëherë ka pasur zhurmë për votuesit e Pustecit dhe jo për votuesit që jetojnë në Maqedoni”, deklaroi Ejup Alimi, BDI.

Nga Lëvizja Besa dhe Aleanca për Shqiptarët kërkojnë që institucionet kompetente të vendit të mundësojnë listë të pastruar zgjedhore, me qëllim që të tejkalohen dilemat e qytetarëve mbi besueshmërinë e zgjedhjeve.