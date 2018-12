Duke folur në një konferencë të të rinjve të VMRO-DPMNE-së lideri i opozitës Hristijan Mickoski është shprehur edhe rreth zgjedhjeve të ardhshme presidenciale në vend. Ai ka theksuar se Kryeministri Zaev po shtyhet dhe inkurajohet të jetë kandidat i mundshëm, për shkak të, siç tha, dështimeve në realizimin e premtimeve. Nga ana tjetër në opinion kanë filluar të publikohen kalkulimet e para me emrat e mundshëm të kandidatëve potencial për zgjedhjet presidenciale të vitit 2019.

Lideri i VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski në Konferencën e Forumit Rinor të kësaj partie duke kritikuar qeverinë e Kryeministrit Zaev si anti ekonomike dhe anti reformuese, ka theksuar se për shkak të dështimeve, partia në pushtet do ta kandidojë kryeministrin Zaev në postin e presidentit, siç tha, për t`iu shmangur përgjegjësive.

“Për këtë shkak do ta inkurajojnë Zaevin që të kandidohet për President të vendit, ngase mendojnë se do të kenë mundësi t’i ikin përgjegjësisë për këtë që po ndodh në vend, për të gjitha premtimet e rrejshme dhe të parealizueshme, për të gjitha padrejtësitë. Por, prej këtu u dërgoj mesazhin se përgjegjësia do t’i arrijë. Qoftë kryeministër apo jo. Për shkak se drejtësia duhet të sundojë. Madje edhe për Zoran Zaevin.”- tha Lideri i VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickovski.

Ndryshe, Zoran Zaevi, Radmila Sheqerinska, Stevo Pendarovski, Nikola Dimitrov, Trajko Sllavevski, Angelka Peeva, Imer Selmani, janë vetëm disa emra për të cilët kalkulohen si kandidatë të mundshëm në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Nga LSDM-ja sigurojnë se procedura e brendshme partiake për zgjedhjen e kandidatit ende nuk ka filluar duke shtuar se janë të sigurtë se do t’i fitojnë këto zgjedhje. Nga ana tjetër VMRO-DPMNE-ja opozitare njoftoi se, më së voni deri më 11 janar partia do ta publikojë shpalljen për paraqitjen e kandidatëve dhe se më 16 janar do të dihen kandidatët.