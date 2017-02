Zhbogar: Nuk është e vështirë të mblidhen 61 firma

Ambasadori i BE-së Samuel Zhbogar ka deklaruar se nuk do të jetë e vështirë të mblidhen 61 deputetë për emërimin e mandatarit të ri për formimin e Qeverisë së re. E rëndësishme sipas tij, është që pushteti i ardhshëm të jetë pro reformave që kërkohen nga BE-ja.

“Ne si BE ndjekim gjithë procesin. Të gjithë partitë politike duhet të jenë thellësisht të angazhuara në agjendën drejt BE-së. Ne mendojmë se nuk do të jetë e vështirë të mblidhen 61, madje edhe më shumë se 61 nënshkrime. E rëndësishme është që Qeveria e re të jetë e përkushtuar për reforma. D.m.th. është i nevojshëm koalicion për reforma dhe për këtë mendojmë që nuk do të jetë e vështirë të mblidhen këto nënshkrime për koalicionin që do të angazhohet për reformat e kërkuara nga BE”, tha Samuel Zhbogar, euro-ambasador.