Zhernovski: Gruevski dhe njerëzit e tij do të përgjigjen (Video)

Kryetari i Komunës qendër në Bashkinë e Shkupit, Andrej Zhernovski ka komentuar seancën e sotme gjyqësore në lidhje me ”shuplakat” në Komunën Qendër që i dëgjuam edhe në ”bombat” e opozitës, shkruan Telegrafi Maqedoni.

”Drejtësia vjen ngadalë, por sigurt. Momente të mira vijnë për Maqedoninë. Bëhet fjalë për gjykatat që janë bastion i fundit i Gruevskit dhe OBRM-PDUKM-së. Edhe kësaj do t’i vijë fundit. Kur do të kemi gjykatës dhe gjyqësi të re në këtë shtet atëherë do të fillojnë të përgjigjen kriminelët” ka thënë kryetari i Komunës Qendër” ka thënë Zhernovski.