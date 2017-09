Zhernovski tërhiqet nga gara për komunën Qendër, mbështet kandidatin e LSDM-së

Andrej Zhernovski është larguar nga kandidatura për Komunën Qendër dhe për këtë komunë do të mbështes kandidatin e Lidhjes Social Demokrate e Maqedonisë (LSDM), ka bërë të ditur kryeministri Zoran Zaev në emisionin “Otvoreno”, njofton Portalb.mk.

Largimi i tij nga kandidatura ka ardhur si pasojë e përfshirjes së tij në pushtetin qendror.

“Me Andrej Zhernovskin shumë vjet kemi pasur bashkëpunim të mirë. Jemi marrë vesh, do të bëhet pjesë e pushtetit qendror, do të largohet nga kandidimi i tij për kryetar komune dhe do të qëndrojë pas kandidatit të LSDM-së”, tha Zaev, ndërkohë që LSDM ende nuk ka shpallur kandidaturën për këtë komunë.