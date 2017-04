Ziadin Sela ekskluzivisht për Lajm: Ja kushtet tona për zgjedhje të parakohshme

Ziadin Sela, kryetar i LR-PDSH-së dhe deputet i Aleancës për Shqiptarët në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për Lajm TV ka deklaruar se do të pranonte zgjedhje të parakohshme me një parakusht.

“Në qoftë se duan zgjedhje parlamentare bashkë me lokalet, do të isha i gatshëm, por me një parakusht: ne bashkë të votojmë këtu në Kuvend që Prokuroria Speciale Publike të hyjë në Kushtetutë dhe bashkë me të parashihet edhe Gjykata Speciale, me 2/3 të votohet ndryshimi i Kushtetutës”, ishte decid Sela.

Intervista e plotë e Ziadin Selës do të transmetohet sonte ora 21:30 në Lajm.tv dhe Lajmpress.com.