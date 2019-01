Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela nesër do të takohet me shefin e misionit të NATO-s dhe zyrës pēr lidhje me Maqedoninë, Ambasadorin Zoran Jankoviq. Ky takim do të zhvillohet në Kuvendin e Maqedonisë, ku temë diskutimi do të jetë integrimi dhe antarsimi Maqedonisë në NATO, ndryshimet Kushtetuese si dhe reformat në leminë e sigurisë.

Ky takim mes liderit të ASH Ziadin Sela dhe ambasadorit të NATO-s, kroatit Jankoviq mbahet pak ditë para seancës parlamanetare për ndryshimet kushtetuese për marrëveshjen e Prespes, ku sipas gjitha gjasave ambasadori i NATO-s do ti kërkojë përkrahjen dhe mbështetjen e deputetëve të ASH z. Ziadin Sela dhe deputetit Syrija Rashidi, që siç thuhet do jenë votat kyçe për ta arritur numrin 80 për ndryshimet kushtetuese për Marreveshjen e Prespës rrespektivisht ndrimin e emrit të Maqedonisë si parakusht që Maqedonia këtë vit të antarsohet në NATO!