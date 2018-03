Ziadin Sela takoi ambasadorin francez Kristijan Timonie

Kryetari i Aleancës për Shqiptarët sot ka zhvilluar një takim me ambasadorin e Francës në Shkup, Kristijan Timonie.

Në takimin Sela-Timonie është biseduar për aktualitet e fundit politike, si dhe për sjelljen e Ligiit të gjuhës shqipe.

Në këtë takim Ziadin Sela ka shprehur shqetësimet e tij edhe për mos funksionimin e shtetit ligjor, ku Prokuroria Publike ka dështuar me rastin e “Almirit”, ku prokuror politik, kane riakualifikuar lëndën duke e e humbur shpresën se sistemi gjyqesor mund të reformohet. Poashtu Ziadin Sela ka kërkuar nga ambasadori Timone qe të ushtrojë ndikimin e tij dhe te shtetit te Francës si shtet i rëndësishëm i BE-së, qe të ushtroje ndikim që përfundimisht, proceset reformuese te jenë rrënjësore dhe jo vetëm formale. Gjyqësia e pavarur, lufta ndaj korrupcionit dhe krimit të organizuar, llogaridhënia për korrupcion nga zyrtarët politik, ishin kërkesat Ziadin Seles.

Ziadin Sela poashtu shprehu gadishmerine se Aleanca për Shqiptarët do jetë gjithmone konstruktive, dhe do jape kontribut për zgjidhjen e emrit me Greqine si dhe votimin e ligjeve që kanë të bëjnë me integrimin e Maqedonisë në BE dhe NATO