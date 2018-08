Analistët politik vlerësojnë se referendum për marrëveshjen me Greqinë do të jetë i suksesshëm. Naser Ziberi pret që shumica e qytetarëve të shfrytëzojnë të drejtën e votës dhe shumica e tyre t’i thonë PO integrimit të vendit në strukturat euro atlantike. VMRO-DPMNE sipas tij do të mbetet në qëndrimet aktuale, por deri në fund nuk do të ketë guxim që publikisht të bëjë thirje për bojkot./Shenja

