Zidane e konfirmon: Rinovimi im është tashmë punë e kryer

Zinedine Zidane ka rinovuar me Real Madridin. Ky ishte lajmi që “AS” publikoi më 12 gusht dhe se këtë të martë trajneri francez ka qenë vetë ai që e ka konfirmuar në konferencën për shtyp përpara ndeshjes së La Liga-s kundër Betisit: “Ndihem mirë. Kjo nuk do të thotë asgjë. Nuk e shoh veten përtej ditës.” Zidane ra dakord me klubin që kontrata të ripërtërihet për tri sezone, në të cilët ai do të dyfishojë pagën e tij (do të shkojë nga 4.35 milionë në vit në pothuajse 8 milionë në vit).

Klubi i bardhë nuk e ka zyrtarizuar ende këtë zgjatje të kontratës, megjithëse është në hartën e punëve të tij. Së pari, Real Madridi njoftoi rinovimin me Marcelo, Isco dhe Carvajal, ndërsa ka ende kohë për të komunikuar me lojtarë si Nacho dhe Benzema, të cilëve u përfundon marrëdhënia me “Los Blancos” në vitin 2019. “Qershia mbi tortë” në këtë drejtim është trajneri Zidane, arkitekti i madh i shtatë titujve të fituar në një vit e gjysmë.