Zinedine Zidane, trajneri i Real Madridit, nuk ka dashur ta komentoj referimin në ndeshjen mes Barcelonës dhe PSG-së

“A kishte faj gjyqtari në ndeshjen Barcelona – PSG? Nuk më intereson asgjë për këtë. Nuk jam këtu për të folur për këtë. Ajo që më intereson është ekipi im”, ka deklaruar Zidane në konferencën për media para ndeshjes me Real Betisin.

I pyetur nëse Barcelona tani do të jetë ekipi më i rrezikshëm, Zidane ka thënë: “Jo, do të jetë e njëjta skuadër. Kjo nuk do të ndryshojë asgjë“.