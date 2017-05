Zijadin Sela: Do të jemi pjesë e qeverisë, Taravari ministër i Shëndetësisë

LR-PDSH njoftoi sonte se do të jetë pjesë e Qeverisë së re reformatore, dhe se ajo si pjesë e Aleancës për Shqiptarët do të ketë një post ministror, edhe ate ministrinë e Shëndetësisë. Në këtë detyrë do të jetë Arben Taravari, specialisti i mjekësisë.

“LR-PDSH në mbledhjen e kryesisë qendrore ku përkrahja për Qeverinë e re tashmë është dhënë. Sot kemi marrë vendimin për tu bërë pjesë e Qeverisë së re dhe se partisë sonë i takon ministria e Shëndetit dhe si kandidat i joni është Arben Taravari. Mendojmë deh besojmë se ky do të jetë personi i cili do të udhëheqë me dinjitet pozitën në fjalë”, tha Sela.

Sela gjithashtu vlerëson se “pikërisht qe ne jemi serioz dhe kemi deklaruar edhe pas fushatës elektorale dhe do te jemi avokat të mëdhenj për vendimet që do të merren sa i përket integrimeve ne NATO dhe BE si dhe për zbardhjen e rasteve të montuara. Dhe këtë do ta bëjmë duke qënë pjesë e Qeverisë dhe jo jashtë saj”.