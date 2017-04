Zjarr pyjor në rajonin e Pehçevës

Zjarr pyjor me të cilin është përfshirë pylli me pisha, drunj me trup të shkurtër dhe bari të thatë ka shpërthyer dje rreth orës 16:00 në fshatin e Pehçevës, Cërnik. MPB-ja informon se në vendin e zjarrit kanë dalë të punësuarit në NP “Ravna reka” nga Pehçeva të cilët e kanë shuar zjarrin, por për shkak të terrenit të papërshtatshëm nuk kanë mundur të intervenojnë. Nga ana e tyre janë njoftuar QMK dhe NJTKZ dhe me shuarjen e zjarrit do të vazhdohet gjatë ditës së sotme.