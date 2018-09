Zuka: S’kemi opsion tjetër përvec fitores

Mbrojtësi i Renovës, Fisnik Zuka deklaroi se ndaj Bellasicës skuadra e tyre nuk ka opsion tjetër për fitores.

Ai ka theksuar se do të japin maksimumin për të fituar tre pikë.

“Të dielën kundër Bellasicës do të dalim në fushë me synimin e vëtëm për marrë tre pikë. Do ta japim maksimumin për të arritur këtë objektiv në mënyrë që të përmirësojmë situatën e krijuar dhe pastaj do të reflektonte në ndeshjet e ardhshme”, deklaroi Fisnik Zuka, mbrojtësi i majtë i Renovës.

Ndeshjet, java e 6-të

E shtunë, ora 15:30

Rabotnicki-Vardar

E diel, ora 15:30

Shkupi-Makedoonija GJP

Renova-Bellasica

Sileks-Shkëndija

Pobeda-A.Pandev

Renditja:

1.A.Pandev 12

2.Shkëndija 11

3.Vardar 11

4.Rabotnicki 0 9

5.Pobeda 08

6.Sileks 05

7.Renova 04

8.Makedonija GJP 03

9.Shkupi 02

10.Bellasica 02