Të dielën do të zhvillohen ndeshjet e javës së 18-të në elitën e futbollit vendor. Dhe, në këtë të diele do të luhen dy derbi, një në Tetovë dhe tjetri në Shkup, Renova-Shkëndija dhe Rabotnicki-Shkupi.

Në stadiumin e qytetit rrëzë Sharrit, Renova dhe Shkëndija do të përballen mes vete.

“Kur luajnë Renova dhe Shkëndija gjithmonë në Tetovë krijohet derbi, prandaj kështu shpresojmë të jetë edhe të dielën. Ne jemi në rolin e nikoqirit, por kjo nuk ka shumë rëndësi. Shkëndija është skuadër me futbollistë cilësorë, dhe ndaj nesh janë favorit, por ne nuk do të dorëzohemi, përkundrazi do të luajmë për të marrë maksimumin nga kjo sfidë”, tha mbrojtësi i Renovës, Fisnik Zuka.

Ndeshjet, java e 18-të

(E diel, ora 13:00)

Renova-Shkëndija

A.Pandev-Vardar

Pobeda-Makedonija GJP

Sileks-Bellasica

Rabotnicki-Shkupi

Renditja:

1.Shkëndija 37

2.Vardar 34

3.A.Pandev 29

4.Rabotnicki 26

5.Renova 21

6.Shkupi 20

7.Mak.GJP 18

8.Pobeda 17

9.Bellasica 17

10. Sileks 15