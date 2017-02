Zvarritet zgjedhja e kryetarëve të Gjykatave

Kryetari i Këshillit Gjyqësor, Zoran Karaxhovski deklaroi për Alsat se ende nuk është vendosur se kur do të mbahet seanca për zgjedhjen e kryetarëve të Gjykatës Supreme dhe asaj Penale. Zgjedhja e tyre tashmë 2 muaj por zvarritet.

“Nuk e di saktësisht kur do të mbahet seanca, momentalisht nuk kam çfarë t’ju them më shumë – tha Zoran Karaxhovski, kryetar i Këshillit Gjyqësor.

Gazetari Sashe Dimovski, i cili për vite të tëra e ndjek punën e sistemit gjyqësor, shprehet se nuk ka afate ligjore për zgjedhjen e kryetarëve. Sipas tij, rolin kyç e kanë anëtarët e Këshillit të cilët janë shqiptarë, meqë për zgjedhjen e kryetarëve është e domosdoshme shumica e Badenterit.

“Nuk do të ketë zgjedhje të kryetarëve të Penales dhe Supremes përderisa nuk formohet qeveria, meqë në Këshilli Gjyqësor tani ka vota të ndara, përkatësisht anëtarët shqiptarë presin të shohin nëse BDI do të hyj në koalicion me LSDM-në ose me VMRO-në – gazetari Sashe Dimovski.