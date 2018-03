Zvicër: Mbi 100 martesa të miturish, mjaft raste edhe nga Maqedonia

Në Zvicër gjatë vitit të kaluar janë detyruar të martohen 43 fëmijë nën moshën 16 vjeçare, shkruan

prestigjiozja “NZZ am Sonntag”. Vajzat e reja, që përkundër dëshirës janë detyruar të martohen, në

shumicën e rasteve vijnë nga Siria, Afganistani, Somalia, Eritrea dhe Maqedonia. Në të njëjtën

periudhë janë raportuar 64 raste të martesave të miturve të moshës 16 deri 18 vjet, përcjell

albinfo.ch.

Këto martesa kanë ndodhur në kundërshtim me ligjet zvicerane. Një ceremoni fetare martesore

lejohet të kryhet vetëm pasi që ajo të paraqitet përpara një nëpunësi të gjendjes civile, ndërsa kjo e

fundit mund të ndodhë vetëm pasi çifti të ketë tejkaluar moshën 18 vjeçare. Përkundër faktit që

martesat vlejnë si ilegale, ato nuk konsiderohen të tilla edhe në rrethin familjar.

Të hënën, sot, anëtarja e Këshillit Federal, në cilësinë e ministres së drejtësisë dhe policisë,

Simonetta Sommaruga, do të diskutojë temën e martesës së minorenëve. Deputetja e SVP-së në

Parlamentin Nacional, Natalie Rickli, nga Cyrihu kërkon të dijë sesi është zhvilluar numri i martesave

të detyruara – dhe çfarë do të bëjë qeveria kundër kësaj.