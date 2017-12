Zvicra do të prodhojë ilaçin natyral sipas sures Kur’anore, që rikthen shikimin deri 99 për qind

Në të ardhmen, një kompani farmaceutike zvicerane do të fillojë prodhimin e ilaçit të quajtur ” Kura Kur’anore”. Ky medikament u zbulua nga Abdul Basit Mohammed dhe pretendohet të rivendosë vizionin deri në 99 përqind. Ai pohon se ky ilaç u gjet në librin e shenjtë islamik të Sures Jusuf, vargu 84, përcjellë Struga Ekspres.

Në ajetin 84 thuhet se paraardhësit tanë shpesh përdorën djersën si ilaç natyral për shumë çështje, veçanërisht kur ajo erdhi në shërimin e syve dhe në rivendosjen e vizionit.

Eksperimentet u bënë me lepujt dhe njerëzit, duke treguar se ilaçi me të vërtetë bën mrekulli. Pra, çfarë mendoni për këtë? A është e mundur për të rikthyer shikimin pa kaluar një operacion? E pra, del se kjo tashmë është bërë realitet dhe se me të vërtetë funksionon.

Shpikësi donte që ilaçi të quhej” Kura Kur’anore”, kërkesa e tij u miratua dhe kompania zvicerane së shpejti do të fillojë me prodhimin,transmeton Struga Ekspres.