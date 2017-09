Zvicra ofron punësime, rroga e majme deri në 11 mijë euro, shpallja në ambasadën në Shkup

Në faqen e internetit të ambasadës zvicerane në Shkup është shpallur konkurs, që ka nxitur interesim të madh.

Zvicra është në kërkim të biologëve, gjegjësisht ekspertëve të gjenetikës. Konkursi është hapur nga Instituti zviceran i gjenetikës IGENEA, e cila kërkon ekspert nga Maqedonia, ndërsa drejtoria e këtij instituti ka theksuar se janë paraqitur profesorë të gjenetikës dhe biolog molekularë.

“Ata që do ti punësojmë, do ti mundësojmë kushtet më të mira për punë. Nëse arrijmë të krijojmë trup violetë, kjo do të ishte shumë me rëndësi të madhe. Andaj do të bëjmë gjithçka”, theksuan nga ky Institut.

Rroga për ata që pranohen është mbi 11 mijë euro. (INA)