Zymberi: Sikur të isha BDI, nuk do kisha pranuar takim me Gruevskin (VIDEO)

Abedin Zymberi në emisionin Click Plus në Tv21 pas takimit mes Ali Ahmetit dhe Nikolla Gruevskit që është realizuar sonte thotë se nuk dë të kishte biseduar me Gruevskin sikur të ishte në strukturat e BDI-së.

“Sikur unë të kisha qenë si strukturë e tij, nuk do kisha pranuar, përkundrazi e kisha refuzuar takimin me Gruevskin deri në momentin kur ata të vetëdisohen dhe të pastrohen nga fjalori nacionalist që vazhdimisht po e paraqesin dhe me qellim e paraqesin që të krijojnë tensione brenda shtetit që pastaj të gjejnë metoda tjera për ta larë veten” u shpreh Zymberi në Click plus./TetovaSot/